Futures Wall Street wijzen omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht lagere opening tegemoet, met verliezen voor technologie-aandelen en zorgen over lockdowns tegen het coronavirus in China.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,3 procent in het rood. Technologie-index Nasdaq lijkt 0,8 procent lager te gaan openen.

Beleggers kijken hoe gezond de markt is, in afwachting van inflatiedata en kwartaalcijfers van de grootste Amerikaanse banken later deze week.

Volgens Michael Darda van MKM Partners is de S&P500 nog steeds overgewaardeerd, na de recente stijging van de rentes op de obligatiemarkten. Bij de huidige bedrijfswinsten en rentes zouden de aandelenkoersen eigenlijk 17 procent lager moeten zijn, volgens Darda. Financials en farmaceuten zijn de aantrekkelijkste aandelen, meent MKM.

Dinsdag zullen Amerikaanse inflatiecijfers de aandacht vragen. Dit is de laatste consumenentenprijsindex die de Fed binnenkrijgt voor zijn komende monetaire beleidsvergadering.

Woensdag zullen zakenbank JPMorgan Chase en vermogensbeheerder BlackRock resultaten openbaar maken, donderdag volgen de banken Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs en Wells Fargo. Vrijdag is Wall Street gesloten.



In Europa steeg de Franse beurs iets nadat president Emmanuel Macron de eerste ronde van de presidentsverkiezingen won. De zeer rechts Marine Le Pen zal zijn uitdaagster zijn in de tweede ronde, later deze maand.

In China daalden de aandelenkoersen, nu de lockdowns in Shanghai en verstoringen van de aanvoerketen de economie steeds meer lijken te raken. Zo daalde de autoverkoop in maart met 10,5 procent.

De olieprijs daalt maandag ook. Een mei-future West Texas Intermediate daalde 2,4 procent tot 95,89 dollar. Brent-olie voor juni werd 2,2 procent goedkoper op 100,51 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0912. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0878 op de borden. De markt rekent op een stijging van de monetaire beleidsrente van de Fed dit jaar met 250 basispunten waarvan ING 150 basispunten verwacht in de periode mei tot en met juli.



Bedrijfsnieuws

Elon Musk gaat toch niet in het bestuur van Twitter zitten, zei CEO Parag Agrawal. Deze opvallende koerswijziging roept twijfel op over de toekomstige relatie tussen het sociale-mediaplatform en zijn nieuwe grootste aandeelhouder. Multimiljardair Musk, oprichter van Tesla, kocht ruim 9 procent van de aandelen Twitter en spendeert veel tijd op het platform met het geven van kritiek, suggesties en grappen over Twitter.

Rusal is het niet eens met het voornemen van Rio Tinto op aluminiumraffinaderij Queensland Alumina geheel over te nemen. Daarin heeft het Russische bedrijf een belang van 20 procent.

Slotstanden

Wall Street sloot vrijdag overwegend lager. De S&P 500 daalde 0,3 procent op 4.488,28 punten en de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.721,12 punten. De Nasdaq sloot 1,3 procent lager op 13.711,00 punten.