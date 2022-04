Barclays verhoogt koersdoel Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 30,00 naar 31,00 euro en handhaaft het neutrale advies op het aandeel, in aanloop naar de komende kwartaalcijfers. De koersdalingen van e-commercebedrijven maken het minder zeker of Ahold een minderheidsbelang in Bol.com naar de beurs wil brengen in de tweede helft van het jaar. Het aandeel heeft volgens Barclays geprofiteerd van de sterke groei van de supermarktomzet in de Verenigde Staten en de sterkere dollar tegenover de euro. Ahold Delhaize realiseert 60 procent van zijn omzet in de Verenigde Staten. De analisten denken dat Ahold Delhaize de eigen doelstellingen voor de kasstroom en winst per aandeel wel zou moeten kunnen overtreffen, maar omdat de aandelen niet veel lager staan dan het koersdoel blijft het advies Neutraal. Het aandeel Ahold Delhaize noteert maandagmiddag een procent hoger op 30,86 euro. Bron: ABM Financial News

