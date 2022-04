Rode koersen in Europa Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur lager. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde een half procent tot 459 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,6 procent op 14.192 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 6.573 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,2 procent lager op 7.653 punten. "In reactie op de rode beurzen in het Oosten zijn ook de Europese beurzen lager van start gegaan", zo zag beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. De Chinese producenten- en consumentenprijzen stegen in maart harder dan verwacht. De cijfers geven aan dat het prijszettingsvermogen van Chinese bedrijven zwak is. "Hierdoor zullen veel bedrijven in China hinder ondervinden van de gestegen grondstoffenprijzen en zal hun winstgevendheid worden aangetast." Deze beursweek staan ook Amerikaanse inflatiecijfers centraal, en zal het cijferseizoen van start gaan. Op woensdag komen JPMorgan en BlackRock met cijfers en daarna volgen Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley en Goldman Sachs. "Beleggers zullen vooral letten op wat de financials vinden van de beleidsplannen van de Federal Reserve. Hogere rentes zullen een positieve bijdrage leveren aan de marges van banken", zo voorziet analist Naeem Aslam van AvaTrade. Op donderdag staat bovendien het rentebesluit van de ECB op de agenda. "De druk op de centrale bank om iets te doen neemt toe, nu de inflatie hoog blijft en de Fed steeds agressievere verkrappingsplannen heeft", aldus Blekemolen. "Beleggers hebben even voorkeur voor beleggingen met wat minder risico", concludeerde investment manager Simon Wiersma van ING. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0925. Analisten van Deutsche Bank zagen de euro opveren, nadat Emmanuel Macron een eerste voorsprong nam op Marine Le Pen in de Franse presidentsverkiezingen. Inmiddels is de koerswinst er alweer grotendeels uitgelopen, aldus Deutsche Bank. Op 24 april vindt de tweede ronde plaats, en menig politiek analist verwacht een spannende strijd tussen Macron en Le Pen. De olieprijzen daalden met ruim twee procent. Bedrijfsnieuws Société Générale stopt met bankieren en verzekeren in Rusland en verkoopt zijn belang in Rosbank aan Interros Capital, de vorige eigenaar van de Russische bank. De kernkapitaalratio zal door de desinvestering met zo'n 20 basispunten dalen, door de afwaardering van boekwaarde van de leningen die worden afgestoten voor 2 miljard euro. Het aandeel Société Général steeg in Parijs met ruim 6 procent. Hermes daalde in de CAC40 2,2 procent, net als sectorgenoot kering. NN Group heeft de verkoop van zijn vermogensbeheerbedrijf Investment Partners aan Goldman Sachs afgerond, nadat alle toezichthouders akkoord gingen. Ook gaf het inzicht in de details van zijn aandeleninkoopprogramma. NN won in Amsterdam 0,6 procent. Verder won Kone 3,6 procent en BNP Paribas 3,3 procent. Tech stond juist onder druk in Europa. Adyen leverde 2,9 procent in en Prosus 4,6 procent. ASML daalde met 2,0 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot een half procent in het rood en de Nasdaq lijkt zelfs bijna een procent lager te gaan openen. De S&P 500 daalde vrijdag 0,3 procent op 4.488,28 punten en de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.721,12 punten. De Nasdaq sloot 1,3 procent lager op 13.711,00 punten. Bron: ABM Financial News

