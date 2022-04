Valuta: euro houdt winst niet vast na eerste ronde Franse verkiezingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro leverde maandagochtend aanvankelijk weer in tegenover de dollar, nadat de overwinning van de Franse president Emmanuel Macron in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zondag nog koerswinst voor de euro opleverde. De euro/dollar stond maandag aan het einde van de ochtend echter weer 0,2 procent hoger op 1,0905. De verkiezingen markeren de definitieve instorting van de traditionele partijen en de opkomst van de proteststemmen, stelde Barclays. DZ Bank noemt de uitkomst licht positief, omdat Macron nog duidelijk voor uitdager Marine Le Pen eindigde. Mocht Le Pen in de tweede ronde toch winnen, zal de risico-opslag op tienjarige Franse staatsleningen stijgen van 51 naar circa 80 basispunten, verwacht DZ Bank-analist Christian Lenk. De hogere rendementen op langerlopende Amerikaanse staatsleningen en het daardoor wijdere verschil met de staatsschuldrendementen van andere landen blijven de belangrijkste bepalende factor voor de hernieuwde kracht van de dollar. Daarnaast blijft de dollar een veilige haven tijdens de onzekerheid over de oorlog die Oekraïne voert tegen de Russische invasiemacht, stellen analisten van UniCredit.



Volgens ING rekent de markt inmiddels op een verhoging van de rente door de Fed met 250 basispunten dit jaar, waarvan 150 basispunten waarschijnlijk in de periode mei tot en met juli. De producentenprijzen in China zijn in maart hard gestegen, met 8,3 procent, wat iets minder hard is dan de voorgaande maanden. Duurdere prijzen voor grondstoffen en bulkgoederen en lockdowns in grote steden joegen de prijzen omhoog. Ook de consumentenprijzen stegen met 1,5 procent op jaarbasis, onder andere door hogere prijzen voor groente, fruit en meel. Bron: ABM Financial News

