Tech onder druk in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,2 procent tot 716,16 punten. Volgens analist Naeem Aslam van AvaTrade zijn beleggers terughoudend in aanloop naar een belangrijke week. "De markten staan op scherp, omdat Amerikaanse banken het cijferseizoen zullen aftrappen", aldus Aslam. Op woensdag komen JPMorgan en BlackRock met cijfers en daarna volgen Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley en Goldman Sachs. "Beleggers zullen vooral letten op wat de financials vinden van de beleidsplannen van de Federal Reserve. Hogere rentes zullen een positieve bijdrage leveren aan de marges van banken", zo voorziet de analist. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zijn de Aziatische beurzen de week negatief gestart. "En dit weegt ook op de Europese beurzen vanochtend in een belangrijke week met veel inflatiecijfers", aldus Hewson. Op dinsdag verschijnen de Amerikaanse inflatiecijfers en er wordt een cijfer van 1,2 procent op maandbasis verwacht. "De inflatie is al hoog, maar als het daadwerkelijke cijfer hoger uitvalt dan de verwachtingen, dan zullen we een hoge volatiliteit op de beurzen zien", zo voorziet Aslam. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0909. Analisten van Deutsche Bank zagen de euro opveren, nadat Emmanuel Macron een eerste voorsprong nam op Marine Le Pen in de Franse presidentsverkiezingen. Inmiddels is de koerswinst er alweer uitgelopen, aldus Deutsche Bank. Op 24 april vindt de tweede ronde plaats, en menig politiek analist verwacht een spannende strijd tussen Macron en Le Pen. De olieprijzen daalden met ruim twee procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen steeg ArcelorMittal met 1,6 procent en Ahold Delhaize met 1,0 procent. Ahold kreeg een kleine koersdoelverhoging van Barclays.



Technologie moest juist terrein prijs geven, met als één van de grootste dalers Prosus met een koersverlies van 4,5 procent. Just Eat Takeaway.com leverde 5,1 procent in. UBS verlaagde het koersdoel voor de maaltijdbezorger, maar blijft wel positief over het aandeel en herhaalde het koopadvies. In de AMX wonnen OCI en ASR circa 2,3 procent. AMG en Alfen verloren 2,4 tot 2,5 procent. In de AScX won Heijmans 1,8 procent. De bouwer hoeft geen termijnbedragen aan TenneT terug te betalen en de opdrachtgever moet een deel van het niet betaalde werk alsnog aan Heijmans vergoeden. CM.com en Vivoryon leverden circa 3,8 procent in. Het lokaal genoteerde Renewi handelde aanvankelijk nog in het rood, maar na een koopaanbeveling van Degroof Petercam schoot het aandeel naar winst. Bron: ABM Financial News

