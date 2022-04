UBS verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft maandag het koersdoel voor Just Eat Takeaway.com verlaagd van 61,00 naar 55,00 pond, maar herhaalde het koopadvies.

Analisten van UBS blijven positief over de winstgevendheid van maaltijdbezorgers wereldwijd, en ziet bij Just Eat Takeaway.com enkele specifieke aanjagers voor de koers. Zij wezen hier op onder meer een gedisciplineerde investeringsbeleid en logistieke efficiëntie in het Verenigd Koninkrijk.

Ook heeft Just Eat Takeaway.com strategische belangen, waardoor het een aantrekkelijke speler is in een periode van marktconsolidatie. UBS waardeert het belang in iFood bijvoorbeeld op 2,5 miljard euro. "iFood blijft een zeer waardevol belang en heeft de potentie om verder te groeien", aldus UBS.

Ook vindt UBS Just Eat Takeaway.com "significant" ondergewaardeerd ten opzichte van sectorgenoten. De analisten menen dat de Amsterdamse maaltijdbezorger beter in staat is de stijgende inflatie het hoofd te bieden dan pure bezorgdiensten.

UBS werd positiever over de ontwikkelingen in het VK en rekent erop dat Just Eat Takeaway in 2023 winstgevend wordt. Wel werd de bank voorzichtiger ten aanzien van de positie in de VS.