Boskalis gaat vloot schoner maken

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis gaat een aantal schepen van zijn Offshore Energy-divisie ombouwen tot hybride schepen door de toepassing van energieopslagsystemen om zo het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen. Dit maakte de maritieme dienstverlener maandagochtend bekend. Boskalis denkt de uitstoot gemiddeld met 20 procent te kunnen verminderen. De aanpassingen worden in de komende twee jaar aangebracht. Boskalis streeft ernaar om zijn emissies op korte termijn terug te brengen met behulp van de beschikbare technologieën en om in 2050 wereldwijd klimaatneutraal te opereren. Bron: ABM Financial News

