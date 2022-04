Franse uitbreiding B&S gunstig voor marge Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) B&S heeft zijn positie op de Franse beautymarkt uitgebreid met een meerderheidsbelang in een niet bij naam genoemd Frans beautybedrijf. Dit merkte analist Tijs Hollestelle van ING maandag op, nadat B&S de aankoop vrijdagavond kenbaar maakte. Het bedrijf bedient consumenten via gesloten online platforms en fysieke winkels in heel Frankrijk. Het overgenomen bedrijf boekte in 2021 een EBITDA van 2,5 miljoen euro op een omzet van circa 33 miljoen euro. Volgens ING past het belang "perfect" bij B&S bestaande online en fysieke kanalen. Hollestelle merkte op dat de overname grofweg 1,8 procent bijdraagt aan de groepsomzet in 2021 en 2,1 procent aan de EBITDA. "De overname draagt direct bij aan de marges, nog voordat mogelijke synergievoordelen zijn gerealiseerd.” ING heeft een koopadvies op B&S met een koersdoel van 12,50 euro. Bron: ABM Financial News

