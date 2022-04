Degroof zet koopadvies op Renewi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam is gestart met het volgen van Renewi met een koopadvies en een koersdoel van 12,10 euro. Dit bleek maandag uit een uitgebreid rapport van analist Joren van Aken. Het koersdoel van Van Aken biedt een opwaarts potentieel van meer dan 50 procent. De analist ziet Renewi profiteren van de steeds grotere vraag naar recycling. Regelgeving zal dit alleen maar versterken, denkt Van Aken. Renewi is daarmee een sterspeler in het ESG-segment meent Degroof. De probleemdossiers uit het verleden zijn volgens Van Aken inmiddels allemaal wel bekend en Renewi handelt deze goed af. "Het ergste is achter de rug […] De toekomst oogt een stuk bemoedigender." Van Aken vindt de waardering van Renewi op dit moment veel te laag voor "een speler in de sector van de toekomst". Degroof ziet de omzet van Renewi stijgen van krap 1,7 miljard euro in 2021 naar 1,85 miljard euro dit jaar. De EBITDA stijgt volgens de bank van 166 naar 238 miljoen euro en de aangepaste winst loopt volgens de taxaties zelfs op van 11,0 miljoen naar 66,5 miljoen euro. In 2024 rekent Degroof op een winst van meer dan 77 miljoen euro. En in lijn met de stijgende winst, loopt ook de beloning voor aandeelhouders op, voorziet Van Aken. Voor 2022 rekent hij op een dividend van 0,10 euro per aandeel, terwijl over afgelopen geen dividend werd uitgekeerd. In 2023 en 2024 stijgt het dividend jaarlijks met 0,10 euro per aandeel, verwacht Degroof. Maandagochtend handelde het aandeel Renewi 0,1 procent lager op 7,94 euro. Bron: ABM Financial News

