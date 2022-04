Gevoelige tik voor Prosus in lagere AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,8 procent lager naar 719,15 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen wonnen de meeste financiële waarden enkele tienden van een procent. Koploper was Aegon met een koerswinst van 0,7 procent. Technologie moest juist terrein prijs geven, met als grootste daler Prosus met een koersverlies van meer dan 3 procent. In de AMX wonnen Vopak en Aperam meer dan 1 procent. Inpost en Galapagos verloren ongeveer anderhalf procent. In de AScX won Heijmans 4 procent. De bouwer hoeft geen termijnbedragen aan TenneT terug te betalen en de opdrachtgever moet een deel van het niet betaalde werk alsnog aan Heijmans vergoeden. CM.com en Vivoryon leverden circa 2,5 procent in. Bron: ABM Financial News

