Société Générale stopt in Rusland

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Société Générale stopt met bankieren en verzekeren in Rusland en verkoopt zijn belang in Rosbank aan Interros Capital, de vorige eigenaar van de Russische bank. Dit maakte de Franse bank maandagochtend bekend. Op die manier vertrek de Franse bankenreus "op een effectieve en ordelijke wijze" uit Rusland, terwijl medewerkers hun baan en klanten hun rekeningen behouden. De kernkapitaalratio zal door de desinvestering met zo'n 20 basispunten dalen, door de afwaardering van boekwaarde van de leningen die worden afgestoten voor 2 miljard euro. Daar staat tegenover dat de risico's op die leningen van de balans verdwijnen. Dat is ruim 15 miljard aan risico op wanbetaling. De koper van Rosbank betaalt ook de achtergestelde schuld af die Société Générale heeft uitstaan op zijn het Russische dochterbedrijf. De buffer blijft ruim boven de doelstelling en het dividendbeleid wijzigt niet, benadrukt Société Générale. Bron: ABM Financial News

