Britse import groeit sterker dan export

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse import is in de drie maanden tot en met februari harder gegroeid dan de export. Dat meldde het Britse statistiekbureau ONS maandag. In deze periode steeg de import van goederen met 10,8 procent, of 13,5 miljard pond, vergeleken met de voorgaande periode van drie maanden. Zowel uit de EU als uit andere landen werden meer goederen ingevoerd. De goederenexport steeg in deze periode met 4,1 procent. Het blijft moeilijk te beoordelen in hoeverre deze verschuivingen verstoringen van de handel op korte termijn weerspiegelen of aanpassingen van de aanvoerketens op de langere termijn. De gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari zijn nog niet zichtbaar in de cijfers, stelde het ONS. Bron: ABM Financial News

