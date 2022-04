AEX start handelsweek vermoedelijk in het rood

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de AEX index wezen maandag ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van krap 1 procent. Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis al een half procent lager naar 724,75 punten.

De Amerikaanse Federal Reserve maakte afgelopen week duidelijk dat ze de rente voortvarend gaat verhogen om de inflatie onder controle te krijgen. Bij onrust op de beurzen stond de Fed steevast paraat om door monetaire verruiming de brand te blussen, terwijl het nu juist kan aanvoelen alsof de Fed olie op het vuur gooit.

Het rendement op Amerikaanse staatsleningen anticipeert de afgelopen weken flink op de aankomende renteverhogingen. De afgelopen week koerste de rente zelfs elke dag hoger en de ‘yield’ op de tienjarige ‘treasury’ steeg van 2,38 procent naar 2,71 procent. Vanochtend staat er al weer een stijging van 6 basispunten op de borden.

Deze rally versnelde woensdagavond na de vrijgave van de notulen van het laatste rentebesluit van de Fed. Daaruit kwam naar voren dat de centrale bank haar balans met 95 miljard dollar per maand wil verkleinen en veel bankiers neigden ernaar om bij de laatste vergadering de rente met een half procentpunt verhogen, in plaats van een kwart procent punt, maar onzekerheid over de oorlog in Oekraïne hield hun nog tegen,

Deze week wordt het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vrijgegeven. Hoewel de ECB recent zichzelf flexibiliteit heeft gegeven voor een renteverhoging door de forward guidance aan te passen, lijkt de ECB donderdag nog niet in actie te zullen komen.

Op het inflatievlak werden beleggers in Azië vanochtend opgeschrikt door hoger dan verwachte Chinese producentenprijzen. De prijzen stegen in maart op jaarbasis met 8,3 procent, waar analisten gepolst door persbureau Reuters rekenden op een stijging van 7,9 procent. De consumentenprijzen stegen daarnaast met 1,5 procent, waar een stijging van slechts 1,2 procent was verwacht.

De beurzen in China verliezen vanochtend 2 tot 3 procent. Tokio houdt de schade beperkt met een verlies van minder dan 1 procent, terwijl de de beurs in Sydney, met veel grondstoffenaandelen en banken, vlak noteert.

Ook de olieprijzen staan vanochtend in Azië onder druk. De Amerikaanse olie-future noteert 2,5 procent lager op 95,96 dollar per vat. Afgelopen week werd het zwarte goud op weekbasis al een procent goedkoper.

Analisten wijzen op een groot aantal factoren die momenteel druk op de olieprijs veroorzaken, waaronder de stijgende Amerikaanse olievoorraden, de vrijgave van olie uit strategische reserves, de vrees voor stagflatie en het vermogen van Rusland om olie te blijven produceren en te verkopen aan onder andere Europa, China en India, ondanks inspanningen van Washington om meer landen ertoe te brengen te stoppen met het importeren van Russische energie.

In New York sloten de hoofdindices vrijdagavond verdeeld. De vrij traditioneel samengestelde Dow Jones index won krap een half procent, terwijl techbeurs Nasdaq juist 1,3 procent prijs gaf. In de VS begint deze week het cijferseizoen. Traditiegetrouw staan de banken als eerste geagendeerd. Beleggers krijgen te horen hoe onder meer JPMorgan Chase, Citigroup en Goldman Sachs het afgelopen kwartaal hebben gepresteerd.

Ook in Nederland openen een aantal kleinere fondsen al de boeken. Zo is dinsdag Fastned aan de beurt en volgen donderdag Fagron en NSI.

President Emmanuel Macron kreeg dit weekend in de eerste ronde van de Franse verkiezingen de meeste stemmen, gevolgd door de rechtse leider Marine Le Pen, die de president nu zal uitdagen in de tweede ronde. De verwachting is dat het een spannende strijd gaat worden waarin de publieke frustratie over hoge inflatie en immigratie een prominente rol zal spelen.

Le Pen is een fervent tegenstander van de Europese Unie, alhoewel ze publiekelijk haar toon de laatste jaren heeft gematigd. Winst voor Le Pen zal naar verwachting negatief uitpakken voor de euro. Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0887. Rond de jaarwisseling stond er nog een stand van 1,1300 op de borden.

Bedrijfsnieuws

B&S neemt een belang van 70 procent in een niet bij naam genoemd Frans beautybedrijf. Het overgenomen bedrijf boekte in 2021 een EBITDA van 2,5 miljoen euro op een omzet van circa 33 miljoen euro.

In maart stegen de volumes op de cash market van Euronext met 31 procent op maandbasis. Op jaarbasis was sprake van een toename met 26 procent.

Heijmans hoeft geen termijnbedragen aan TenneT terug te betalen en de opdrachtgever moet een deel van het niet betaalde werk alsnog aan Heijmans vergoeden. Dit maakte de bouwer maandag bekend, nadat de rechter eerder al oordeelde dat de ontbinding van het contract Wintrack II door TenneT rechtmatig was.

Avantium en Sukano hebben een afnameovereenkomst voor de ontwikkeling van masterbatches voor PEF ondertekend.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 0,3 procent op 4.488,28 punten en de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.721,12 punten. De Nasdaq sloot 1,3 procent lager op 13.711,00 punten.