Macron blijft Le Pen voor in presidentsverkiezingen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) President Emmanuel Macron heeft in de eerste ronde van de Franse verkiezingen de meeste stemmen getrokken, gevolgd door de rechtse leider Marine Le Pen, die de president nu zal uitdagen in de tweede ronde. Macron kreeg naar schatting 28,2 procent van de stemmen en Le Pen 22,9 procent. De zeer linkse Jean-Luc Mélenchon werd derde met 21,7 procent van de stemmen. Op 24 april volgt de tweede ronde, waarin Franse zullen moeten kiezen tussen Macron en Le Pen. In een herhaling van het duel uit 2017 zal moeten blijken of Macron opnieuw zijn coalitie van teleurgestelde socialisten en conservatieven kan verenigen die hem vijf jaar geleden een daverende overwinning gaf. De verwachting is dat het een spannende strijd gaat worden waarin de publieke frustratie over hoge inflatie en immigratie een prominente rol zal spelen. De uitslag van zondag laat zien hoe het Franse politieke landschap meer gepolariseerd is sinds Macron president werd. Kandidaten voor de socialistische en de conservatieve partij kregen samen slechts 6,7 procent van de stemmen. Vijf jaar geleden was dit nog 26 procent. Kandidaten uit zeer rechtse en zeer linkse hoek kregen meer dan de helft van de stemmen. "Vergis je niet: we kunnen niets voor lief nemen. Het debat dat we de komende vijftien dagen zullen hebben zal beslissend zijn voor ons land en voor Europa", zei Macron. De zeer linkse Mélenchon riep zijn volgers op "geen enkele stem op mevrouw Le Pen uit te brengen." De zeer rechts televisiepersoonlijkheid Eric Zemmour, die 7,3 procent van de stemmen veroverde, riep zijn volgers juist op om Le Pen te steunen. Bron: ABM Financial News

