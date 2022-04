Musk toch niet in bestuur Twitter Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Tesla-topman Elon Musk heeft besloten om toch niet in het bestuur van Twitter te stappen. Dit meldde CEO Parag Agrawal van Twitter zondagavond. De aankondiging van Agrawal komt nadat Musk een heel weekend zijn kritiek uitte op het social media-platform en er bovendien grapjes over maakte. Zo vroeg hij zijn 81 miljoen volgers of Twitter op sterven na dood was en merkte hij op dat bekende Twitteraars, onder wie Justin Bieber en Taylor Swift, bijna nooit meer een bericht plaatsen. Agrawal zegt dat het bestuur veel gesprekken heeft gevoerd met Musk over de toetreding tot het bestuur. De topman zegt Musk met open armen te hebben ontvangen, maar dat er wel van hem werd verwacht om in het beste belang van het bedrijf en aandeelhouders te acteren. Musk zou vanaf afgelopen zaterdag bestuurslid zijn, maar de Tesla-topman deelde dezelfde morgen nog mee toch niet in het bestuur te willen stappen. "Ik denk dat dit de beste keuze is", aldus Agrawal. De topman zegt wel de input van aandeelhouders te blijven waarderen, of ze nu in het bestuur zitten of niet. "Elon is onze grootste aandeelhouder en we blijven open staan voor zijn input", aldus Agrawal. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.