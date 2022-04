Heijmans ontvangt vergoeding voor Wintrack II Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans hoeft geen termijnbedragen aan TenneT terug te betalen en de opdrachtgever moet een deel van het niet betaalde werk alsnog aan Heijmans vergoeden. Dit maakte de bouwer maandag bekend, nadat de rechter eerder al oordeelde dat de ontbinding van het contract Wintrack II door TenneT rechtmatig was. Ook heeft de Raad geoordeeld dat Heijmans geen voorschot op een schadevergoeding aan TenneT hoeft te betalen en dat het hoger beroep moet zijn afgerond, alvorens de hoogte van een eventuele schadevergoeding in een zogeheten schadestaatprocedure zal worden bepaald. Heijmans heeft al een voorziening getroffen van 34 miljoen euro voor Wintrack II. Na bestudering van het eindvonnis verwacht Heijmans mogelijk het overgrote deel van deze voorziening te kunnen laten vrijvallen bij de presentatie van de komende halfjaarcijfers. Mocht het hoger beroep echter verloren worden, dan is volgens Heijmans een aanzienlijke uitstroom van middelen naar aanleiding van de uitkomst van de schadestaatprocedure, niet uit te sluiten. Heijmans zegt het hoger beroep met vertrouwen tegemoet te treden. Bron: ABM Financial News

