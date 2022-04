Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 136 punten voor de Duitse DAX, een min van 39 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 36 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn hoger geëindigd.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was de positieve sessie vrijdag vooral te verklaren door een lagere euro en Britse pond ten opzichte van de dollar.

Op weekbasis stonden de DAX en CAC 40 onder druk, met verliezen van 1 tot 2 procent. Volgens Hewson heeft dat te maken met het recessiegevaar in Duitsland en de presidentsverkiezingen in Frankrijk.

Emmanuel Macron lijkt in de eerste ronde van de Franse presidentverkiezingen de meeste stemmen te hebben behaald. Het verschil met Marine Le Pen is evenwel klein.

Beleggers verwerkten afgelopen week verder de nieuwe Europese en Amerikaanse sancties tegen Rusland, in reactie op de oorlogsmisdaden die vermoedelijk zijn gepleegd in dorpen rond Kiev.

De centrale bank van Rusland heeft de rente vrijdag verlaagd met 3 procentpunt tot 17,0 procent.

"De externe omstandigheden voor de Russische economie zijn nog steeds uitdagend, waardoor de economische activiteit aanzienlijk wordt gedrukt”, zei de raad van bestuur van de centrale bank in een toelichting.

"Risico's voor de financiële stabiliteit zijn nog steeds aanwezig, maar nemen voorlopig niet meer toe", zei de centrale bank. De inflatie zal blijven stijgen, maar minder hard volgens de laatste cijfers, merkte de bank op.



Bedrijfsnieuws

Stellantis heeft het resterend belang van 25 procent in GEFCO voor een niet bekendgemaakt bedrag verkocht aan CMA CGM Group. Stellantis won ruim 1,5 procent.

Energie-aandelen deden goede zaken. BP en Shell stegen ruim 3 tot bijna 4 procent en TotalEnergies won 1,5 procent.

Financials zaten ook in de lift. Deutsche Bank won 3,5 procent. BNP Paribas en ING stegen zo'n 2,5 procent.

In Parijs ging Alstom aan kop, met een plus van bijna 5 procent. Dassault Systems was hekkensluiter in de CAC 40, met een verlies van bijna 4 procent.

In Frankfurt deed Fresenius goede zaken, met een winst van 4,5 procent. HelloFresh belandde onderaan in de DAX met een min van meer ruim 4,5 procent.

Euro STOXX 50 3.851,84 (+1,3%)

STOXX Europe 600 460,97 (+1,3%)

DAX 14.283,67 (+1,5%)

CAC 40 6.548,22 (+1,3%)

FTSE 100 7.669,56 (+1,6%)

SMI 12.507,69 (+1,1%)

AEX 724,75 (+1,2%)

BEL 20 4.221,39 (+1,4%)

FTSE MIB 24.819,15 (+2,1%)

IBEX 35 8.606,40 (+1,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

De Amerikaanse futures voorspellen maandag een lagere opening.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend lager geëindigd en verloren op weekbasis terrein.

Beleggers schrokken afgelopen week van de agressieve toon van de Federal Reserve. De centrale bank zal naar verwachting de rente dit jaar en volgend jaar veelvuldig verhogen en de balans verkleinen, in de hoop hiermee om de historisch hoge inflatie te beteugelen.

De Amerikaanse tienjaarsrente piekte vrijdag op 2,72 procent.



Volgens analist Peter Cardillo van Spartan Capital Securities zijn aandelen nog altijd in trek, onder meer door de verwachting van een sterk cijferseizoen, dat volgende week weer van start gaat.

Cardillo verwacht niet dat de aandelenmarkten weer zullen zakken naar de lage niveaus van februari, toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, maar de bandbreedte waarin ze bewegen lijkt te stagneren terwijl de Fed agressiever wordt in zijn monetaire beleid.

"Met andere woorden, voorzichtig gekozen individuele aandelen zullen het waarschijnlijk beter doen dan de aandelenmarkten als geheel", denkt de marktkenner.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten in februari harder dan verwacht zijn gestegen. Op maandbasis liepen de voorraden op met 2,5 procent. Vooraf geraadpleegde economen rekenden op een stijging met 2,1 procent.

De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 98,26 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder. Op weekbasis werd WTI-olie ruim een procent goedkoper.

Later deze week verschijnen de maandrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap.

"Het is voor het eerst sinds de Russische oorlog in Oekraïne dat ze commentaar leveren over de vraag-en-aanbod dynamiek, gemeten over een hele maand", merkte analist Bob Yawger van Mizuho op. "De algemene verwachting is dat de Russische olieproductie is gedaald met 1 tot 2 miljoen vaten per dag", aldus de marktkenner.

Bedrijfsnieuws

Drogisterijketen Rite Aid steeg ruim 7 procent op 7,49 dollar, na een verlies van ruim 17 procent op donderdag. Die koersval werd veroorzaakt door een koersdoelverlaging naar 1,00 dollar bij Deutsche Bank.

Designer Brands sloot bijna 5 procent hoger, nadat de moedermaatschappij van onder andere Designer Shoe Warehouse zijn outlook voor het hele boekjaar verhoogde.

UPS eindigde bijna een procent lager, na zeven opeenvolgende dagen al lager gesloten te zijn, terwijl er geen bedrijfsspecifiek nieuws is die de daling kan verklaren.

CEO Elon Musk van Tesla houdt vandaag een vraag-en-antwoord-sessie met het personeel van Twitter. Er zijn zorgen onder het personeel dat Musk de bedrijfscultuur zou willen veranderen. Begin deze werd bekend dat Musk een flink belang in Twitter heeft genomen. Vervolgens werd hij benoemd tot bestuurslid van het social mediabedrijf. Twitter daalde vrijdag bijna 4 procent maar won op weekbasis ruim 17 procent.

S&P 500 index 4.488,28 (-0,3%)

Dow Jones index 34.721,12 (+0,4%)

Nasdaq Composite 13.711,00 (-1,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag lager.

Nikkei 225 26.749,88 (-0,9%)

Shanghai Composite 3.195,07 (-1,8%)

Hang Seng 21.323,20 (-2,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0884. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,0878.

USD/JPY Yen 124,93

EUR/USD Euro 1,0884

EUR/JPY Yen 135,96

MACRO-AGENDA:

02:30 Inflatie - Maart (Chi)

06:30 Internationale handel - Februari (NL)

08:00 Handelsbalans - Februari (VK)

08:00 Industriële productie - Februari (VK)

11:30 Industriële productie - Februari (Bel)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten