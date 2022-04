Uitgelicht: week in beeld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Russische inval in Oekraïne, een nieuwe ronde van sancties tegen Rusland, de hoge inflatie, verkrapping van het monetaire beleid van centrale banken wereldwijd en nieuwe coronalockdowns in China, vanwege een opleving van het aantal coronavirusgevallen, domineerden de afgelopen handelsweek de nieuwsstroom op de beurzen. Analist Corné van Zeijl van Actiam deed maandag voor de camera van ABM Financial News de aftrap van de videoweek. Van Zeijl presenteerde de resultaten van zijn maandelijkse enquete onder beursexperts. Beursexperts zijn voor komende maand iets somberder geworden, en tippen het aandeel Just Eat Takeaway als meest kansrijk, zei hij. Waar 29 procent van de experts rekent op een stijging van de AEX, mikt 35 procent op een daling. En voor een termijn van 6 maanden denkt zelfs 44 procent van de experts dat de beurs gaat dalen. Just Eat Takeaway is voor april het meest geliefde aandeel onder de experts. "Een opmerkelijke switch, van flopper naar grootste topper", aldus Van Zeijl. Verder hebben de kenners vertrouwen in ING. Zij adviseren om weg te blijven bij ArcelorMittal en Philips. Klik hier voor: Just Eat kansrijk in april Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management richtte zijn vizier maandag op China. Beijing zal meer moeten stimuleren om de groeidoelen van dit jaar te behalen", zei Juvyns voor de camera van ABM Financial News. "Gezien de sterk stijgende aantallen Covid-19-gevallen hebben de Chinese beleidsmakers strengere lockdown-maatregelen genomen in een poging om de uitbraak te beteugelen. Hoewel de groeivooruitzichten op korte termijn onzeker blijven, hebben beleggers enige geruststelling gevonden door het vooruitzicht van een versoepeling van het beleid", aldus Juvyns. Als Beijing zijn groeidoelstelling van 5,5 procent voor 2022 wil halen, zijn volgens de strateeg van JPMorgan meer stimuleringsmaatregelen noodzakelijk. "Verdere renteverlagingen worden nu verwacht en de uitgifte van lokale staatsobligaties zal waarschijnlijk toenemen om infrastructuurprojecten fiscaal te ondersteunen." Klik hier voor: China moet meer stimuleren om groeidoelen te halen Donderdag presenteerde vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International zijn wekelijkse update voor de camera van ABM Financial News. Op de korte termijn blijft de volatiliteit op de beurs hoog, maar op lange termijn blijven aandelen de juiste keuze, zei hij. De aandacht op de beurs zal de komende tijd volgens Van Eerden met name uitgaan naar de inflatie, de rente en de nieuwe bedrijfscijfers. De vermogensbeheerder is met name benieuwd naar het effect van de hoge energie- en grondstofprijzen op de bedrijfsresultaten. "Met name productiebedrijven als ArcelorMittal en AkzoNobel hebben veel last van de hoge energie- en grondstofprijzen", waarschuwde Van Eerden. De vermogensbeheerder voorziet een sterkere dollar en beleggers die meer kiezen voor Amerikaanse aandelen, waar met name defensiebedrijven, farmaceuten en voedingsaandelen sterk presteren. Klik hier voor: volatiliteit blijft voorlopig hoog Bron: ABM Financial News

