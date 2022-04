Start cijferseizoen en ECB op de rol

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kijken aan tegen een drukke week, met de start van het cijferseizoen, een serie rentebesluiten en een goed gevulde macro-agenda, terwijl de beurzen vrijdag de deuren gesloten houden.

Komende week zijn er rentebesluiten in Nieuw-Zeeland, Canada en Turkije, en op donderdag ook van de Europese Centrale Bank.

Hoewel de ECB recent zichzelf flexibiliteit heeft gegeven voor een renteverhoging door de forward guidance aan te passen, zo bleek afgelopen week uit de notulen, lijkt de ECB donderdag nog niet in actie te zullen komen.

In de VS begint komende week het cijferseizoen. Traditiegetrouw staan de banken als eerste geagendeerd. Beleggers krijgen te horen hoe onder meer JPMorgan Chase, Citigroup en Goldman Sachs het afgelopen kwartaal hebben gepresteerd.

Ook in Nederland openen een aantal kleinere fondsen al de boeken. Zo is dinsdag Fastned aan de beurt en volgen donderdag Fagron en NSI.

Verder is ook de macro-agenda stevig gevuld. Maandag let de markt op de industriële productie in het VK en de Chinese inflatie. Op dinsdag volgen de consumentenprijzen in de VS en Duitsland. In dit laatste land staat dan ook het economisch sentiment op de rol.

Halverwege de week volgen de Britse inflatie en in de VS de producentenprijzen.

Donderdag is de blik gericht op de Amerikaanse steunaanvragen, de detailhandelsverkopen en het consumentenvertrouwen.

De week wordt op vrijdag afgesloten met een Frans inflatiecijfer en in de middag staan er een aantal Amerikaanse cijfers op de rol. Vanwege Goede Vrijdag zijn de beurzen die dag evenwel gesloten. Maandag blijft de Europese aandelenhandel ook dicht, maar opent Wall Street wel weer de deuren.

Voor oliehandelaren belooft het eveneens een drukke week te worden. Dinsdag is er het maandrapport van oliekartel OPEC, een dag later gevolgd door het maandrapport van IEA. Halverwege de week staan ook de wekelijkse olievoorraden in de VS op de agenda.

Tot slot zal de markt nog letten op de Franse presidentsverkiezingen. Zondag 10 april start de eerste ronde. In aanloop liep de spread van de Franse tienjaarsrente met de Duitse Bund op tot het hoogste niveau in zes jaar tijd.