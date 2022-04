Valuta: centrale banken in focus

(ABM FN-Dow Jones) Komende week zullen valutahandelaren vooral letten op de rentevergaderingen van drie centrale banken. Dit stelt analist Joost Derks van iBanFirst in een vooruitblik op de week.

"Deze week maken drie centrale banken bekend wat zij met de lokale rente gaan doen. Te beginnen met New-Zeeland waar een verhoging van 0,25 procentpunt verwacht wordt, de rente zou dan uitkomen op 1,25 procent. In Canada verwacht de markt zelfs een verhoging van 0,5 procentpunt, zodat het tarief daar op 1 procent uitkomt. Ook in Canada en New Zeeland loopt de inflatie op naar circa 5 tot 6 procent en dus trekken de centrale bankiers aan de rem", aldus Derks.

De situatie is deze landen is evenwel anders dan in Europa, aldus Derks, waar de ECB een grote uitdaging heeft met een oorlog in haar achtertuin. "Dit heeft een veel groter direct effect op de economische groei in de eurozone, waardoor het inflatie-effect weer wordt gedempt, ondanks de hogere energieprijzen." Daarnaast zijn Canada en New Zeeland beiden landen die veel grondstoffen bezitten, waarvan de prijzen en de vraag flink zijn gestegen.

En terwijl de rentes buiten Europa worden verhoogd, doet de Europese Centrale Bank het vooralsnog rustig aan. "Een verdere verzwakking van de euro ligt dus op de loer, niet alleen tegenover de Canadese en Nieuw-Zeelandse dollar, maar zeker ook tegenover de Amerikaanse dollar", vindt Derks. Hij denkt dat de euro/dollar komende week de 1,08 gaat testen.

Toch zijn er volgens Derks wel degelijk zaken die de euro nog in de kaart kunnen spelen. Allereerst zou een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne voor een opleving in de euro kunnen zorgen. "Immers zal dan de schade aan de economie niet verder toenemen en zal ook de energiezekerheid vanuit Rusland toenemen. Dat zal de inflatie op korte termijn doen afnemen, wat ook hard nodig is en de economische groei op langere termijn weer stimuleren."

"Dat is een plaatje wat de ECB veel beter past dan het huidige van een almaar oplopende inflatie en dreigende verzwakking van de economie. En dan kan ook de ECB weer meedoen in renteland en een verhoging aankondigen", aldus Derks.

Donderdag staat er een rentevergadering van de ECB gepland, maar hoewel de centrale bank recent zichzelf flexibiliteit heeft gegeven voor een aanstaande renteverhoging door de forward guidance aan te passen, zo bleek afgelopen week uit de notulen, lijkt de ECB donderdag nu nog niet in actie te zullen komen.