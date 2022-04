Wall Street verliest stoom richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag overwegend lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,3 procent op 4.488,28 punten en de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.721,12 punten. De Nasdaq sloot 1,3 procent lager op 13.711,00 punten.

Beleggers schrokken deze week van de agressieve toon van de Federal Reserve. De centrale bank zal naar verwachting de rente dit jaar en volgend jaar veelvuldig verhogen en de balans verkleinen, in de hoop hiermee om de historisch hoge inflatie te beteugelen.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg deze week dan ook flink en piekte vrijdag op 2,72 procent. De rente op tweejaarsleningen noteert inmiddels lager, nadat vorige week nog even sprake was van een inverse rentecurve.



Volgens analist Peter Cardillo van Spartan Capital Securities zijn aandelen nog altijd in trek, onder meer door de verwachting van een sterk cijferseizoen, dat volgende week weer van start gaat.

Cardillo verwacht niet dat de aandelenmarkten weer zullen zakken naar de lage niveaus van februari, toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, maar de bandbreedte waarin ze bewegen lijkt te stagneren terwijl de Fed agressiever wordt in zijn monetaire beleid.

"Met andere woorden, voorzichtig gekozen individuele aandelen zullen het waarschijnlijk beter doen dan de aandelenmarkten als geheel", denkt de marktkenner.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten in februari harder dan verwacht zijn gestegen. Op maandbasis liepen de voorraden op met 2,5 procent. Vooraf geraadpleegde economen rekenden op een stijging met 2,1 procent.

De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,0878. De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 98,26 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder. Op weekbasis werd WTI-olie ruim een procent goedkoper.

Komende week verschijnen de maandrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap.

"Het is voor het eerst sinds de Russische oorlog in Oekraïne dat ze commentaar leveren over de vraag-en-aanbod dynamiek, gemeten over een hele maand", merkte analist Bob Yawger van Mizuho op. "De algemene verwachting is dat de Russische olieproductie is gedaald met 1 tot 2 miljoen vaten per dag", aldus de marktkenner.

Bedrijfsnieuws

Drogisterijketen Rite Aid steeg ruim 7 procent op 7,49 dollar, na een verlies van ruim 17 procent op donderdag. Die koersval werd veroorzaakt door een koersdoelverlaging naar 1,00 dollar bij Deutsche Bank.

Designer Brands sloot bijna 5 procent hoger, nadat de moedermaatschappij van onder andere Designer Shoe Warehouse zijn outlook voor het hele boekjaar verhoogde.

UPS eindigde bijna een procent lager, na zeven opeenvolgende dagen al lager gesloten te zijn, terwijl er geen bedrijfsspecifiek nieuws is die de daling kan verklaren.

CEO Elon Musk van Tesla houdt vandaag een vraag-en-antwoord-sessie met het personeel van Twitter. Er zijn zorgen onder het personeel dat Musk de bedrijfscultuur zou willen veranderen. Begin deze werd bekend dat Musk een flink belang in Twitter heeft genomen. Vervolgens werd hij benoemd tot bestuurslid van het social mediabedrijf. Twitter daalde vrijdag bijna 4 procent maar won op weekbasis ruim 17 procent.