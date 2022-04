AEX schrikt van monetaire verkrapping

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week gedaald. Bij een slot op 724,75 punten op vrijdag, verloor de AEX op weekbasis een half procent. Vorige week sloot de hoofdindex op het Damrak op 728,00 punten, toen een winst van iets meer dan een half procent.



Op de korte termijn blijft de volatiliteit op de beurs hoog, maar op lange termijn blijven aandelen de juiste keuze, volgens vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International.



De aandacht op de beurs zal de komende tijd volgens Van Eerden met name uitgaan naar de hoge inflatie, de stijgende rente en de nieuwe bedrijfscijfers.



Afgelopen week waren beleggers enerzijds gericht op nieuwe sancties tegen Rusland in reactie op mogelijke oorlogsmisdaden in Oekraïne, en anderzijds op de notulen van de Federal Reserve en Europese Centrale Bank.



Hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque zag dat de markt vooral schrok van de monetaire verkrapping, en vooral die van de Amerikaanse centrale bank. Beleggers hebben het moeilijk met de toon die veel harder is dan verwacht, aldus Keppenne in gesprek met ABM Financial News.



Fed sorteert voor op grotere rentestappen



Keppenne doelt daarmee op de notulen van de Fed, die deze week verschenen. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was de Amerikaanse centrale bank in maart nog terughoudend vanwege de oorlog in Oekraïne die voor onzekerheid zorgt, maar hadden verschillende Fed-leden een verhoging van 50 basispunten niet erg gevonden.



Volgens Hewson is het vrijwel zeker dat de Amerikaanse centrale bank in mei de rente met 50 basispunten verhoogt. “Zeker als volgende week blijkt dat de Amerikaanse inflatie over maart rond de 8 procent uitkomt.”



Een voorzet werd deze week gegeven door Fed-bestuurder Lael Brainard. Opvallend, volgens marktkenners want Brainard staat bekend als duif en niet als havik.



Brainard zei onder meer dat de centrale bank volgende maand de portefeuille met 9 biljoen dollar aan effecten op de balans aanzienlijk wil verkleinen om de “veel te hoge” inflatie te beteugelen. Ook wil ze een snelle verhoging van de beleidsrente.



“De uitspraken werden even teveel voor Amerikaanse beleggers. De combinatie van hoge inflatie en hogere obligatierentes zet zowel de koersen van obligaties als die van veel aandelensegmenten wereldwijd onder druk”, aldus Friso Rengers van ING.



De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdag op 2,72 procent. De tweejarige variant noteerde op 2,49 procent, nadat die vorige week nog hoger stond dan de tienjaarsrente en er dus sprake was van een inverse rentecurve.



ECB creëert flexibiliteit



In het kader van de oorlog in Oekraïne betrachtte de Europese Centrale Bank bij zijn laatste rentebesluit ook voorzichtigheid, nog meer dan de Fed. Toch zette de ECB wel een aantal belangrijke stappen waarmee het flexibiliteit creëert voor een eventuele renteverhoging.



Bij het rentebesluit in maart meldde de centrale bank dat de rentetarieven "enige tijd" na het beëindigen van de aankopen onder het Asset Purchase Programme omhoog zullen gaan. Ook de zogeheten easing bias, die refereert aan het verder verlagen van de rente indien nodig, werd geschrapt.



Volgens de ECB heeft de verwijzing naar "enige tijd" als doel dat de tijdsinterval tussen het einde van de obligatie-aankopen en een renteverhoging niet vooraf vast staat. Zo krijgt de centrale bank extra ruimte om de volgende stap naar een normalisatie van het beleid te zetten, bleek uit de notulen.



Een aantal bestuursleden wilde wel een vaste einddatum voor het beëindigen van de opkopen onder het APP ergens in de zomer, waardoor de weg vrijgemaakt zou worden voor een renteverhoging in het derde kwartaal, bleek uit de notulen. De voorstanders hiervan spraken de zorg uit dat de ECB anders achterop raakt bij andere centrale banken die de rente reeds verhogen, zoals de Fed en de Bank of England.



Volgende week donderdag volgt een nieuw rentebesluit van de ECB. Wijzigingen worden niet verwacht. Econoom Carsten Brzeski van ING heeft als basisscenario dat de ECB zijn opkoopprogramma in het tweede kwartaal afrondt en de rente voor het eerst met 25 basispunten verhoogt in het vierde kwartaal.



Nieuwe sancties tegen Rusland



De Europese Unie kwam deze week met een voorstel voor een vijfde sanctiepakket tegen Rusland, met onder meer een importban op Russische steenkool. De Verenigde Staten namen onder meer maatregelen tegen de dochters van president Vladimir Poetin en breidden andere sancties uit. Ook verbiedt Washington nieuwe investeringen van Amerikanen in Rusland en werden sancties opgelegd aan de grootste bank van het land.



"In de winstverwachtingen voor aandelen wordt nog onvoldoende rekening gehouden met het toegenomen recessiegevaar als gevolg van het Oekraïne-conflict", vindt CIO Chris Iggo van AXA.



"Ook het effect van het verkrappingsbeleid van centrale banken werkt doorgaans met vertraging door, waardoor de verwachtingen voor de winst per aandeel nog neerwaarts bijgesteld kunnen worden", zei Iggo, die een voorkeur heeft voor de obligatiemarkten.



De euro/dollar handelde vrijdag op 1,0847 en daarmee op weekbasis bijna 2 procent lager.



De WTI-olieprijs stond vrijdag op 96,40 dollar, en daarmee op weekbasis 3 procent lager.



Stijgers en dalers



Onder de hoofdaandelen steeg Shell ruim 3 procent op weekbasis, ondanks een afschrijving van circa 5 miljard dollar vanwege het aangekondigde vertrek uit Rusland. Ahold Delhaize was koploper met een plus van 5,5 procent op weekbasis.



Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway verloor deze week 3 procent. JPMorgan vindt maaltijdbezorgers ondergewaardeerd en noemt Just Eat zijn favoriet. Beursexperts die deelnamen aan de maandelijkse enquête van analist Corne van Zeijl selecteerden ook Just Eat als favoriet voor april.



Techaandelen kenden een moeilijke week. ASML en ASMI verloren zo'n 6 tot 7 procent. Signify leverde op weekbasis bijna 10 procent in en Besi als hekkensluiter daalde ruim 10 procent.



NN Group steeg op weekbasis ruim 2,5 procent bij een slotkoers van 47,58 euro op vrijdag. Morgan Stanley verhoogde het advies voor de verzekeraar naar Overwogen met een koersdoel van 54,30 euro. Door de risico's die de oorlog in Oekraïne met zich meebrengt, denkt Morgan Stanley dat levensverzekeraars een betere keuze zijn dan herverzekeraars.



Randstad verloor ruim 3,5 procent op weekbasis. Kepler Cheuvreux zette het aandeel deze week op de verkooplijst.



In de AMX won AMG ruim 1,5 procent bij een slotkoers van 40,48 euro op vrijdag. Berenberg verhoogde het koersdoel voor AMG van 37,00 naar 46,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Volgens analist Andreas Markou is de outlook die AMG in februari afgaf voor dit jaar inmiddels gedateerd, door de gestegen metaalprijzen en dan vooral die voor lithium en vanadium.



Koploper was Galapagos, dat ruim 11 procent steeg. Aperam liet bijna 10 procent gaan op weekbasis. OCI won juist ruim 10 procent, na een aantal positieve analistenrapporten.



Basic-Fit steeg op weekbasis 1,5 procent bij een slot van 42,00 euro op vrijdag. Credit Suisse is gestart met het volgen van Basic-Fit met een Outperform advies en een koersdoel van 50,00 euro. Analisten van de Zwitserse zakenbank noemden Basic-Fit een leidende uitbater van fitnessclubs in Europa en zien het aantal clubs van Basic-Fit gestaag groeien, net als het aantal leden.



In de AScX stegen Nedap en ForFarmers deze week ruim 3,5 procent, terwijl Majorel ruim 9 procent moest laten gaan op weekbasis.



Een kwartaalupdate leverde het lokaal genoteerde DGB deze week een verlies op van rond d4 procent.



Het aandeel Euronext steeg ruim 2,5 procent op weekbasis na een positief rapport van Credit Suisse.

Bron: ABM Financial News