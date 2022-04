Olieprijs stijgt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen. Bij een settlement van 98,26 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 2 procent duurder. Op weekbasis werd WTI-olie ruim een procent goedkoper.

De zwakte deze week wordt onder meer verklaard door de aankondiging van de Amerikaanse regering dat het de komende zes maanden 1 miljoen vaten olie per dag uit de strategische voorraden zal halen om tekorten aan de aanbodkant tegen te gaan.

Tegelijkertijd dreigt er juist zwakte aan de vraagkant door de coronasituatie in China, waar heel Sjanghai in lockdown is vanwege de uitbraak van het virus.

"Daarmee komen een metropool en zijn 25 miljoen inwoners, goed voor 4 procent van de totale vraag naar olie in China, tot stilstand", aldus analist Carsten Fritsch van Commerzbank.

Eerder deze week werden ook nieuwe sancties aangekondigd tegen Rusland, hoewel Europa niet verder ging dan een importban op steenkool.

Komende week verschijnen de maandrapporten van de OPEC en het Internationaal Energieagentschap.

"Het is voor het eerst sinds de Russische oorlog in Oekraïne dat ze commentaar leveren over de vraag-en-aanbod dynamiek, gemeten over een hele maand", merkte analist Bob Yawger van Mizuho op. "De algemene verwachting is dat de Russische olieproductie is gedaald met 1 tot 2 miljoen vaten per dag", aldus de marktkenner.

Het maandrapport van de OPEC verschijnt dinsdag, dat van IEA een dag later.