Europese beurzen hoger het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot 1,3 procent in het groen op 460,97 punten, de Duitse DAX won 1,5 procent op 14.283,67 punten en de Franse CAC 40 eindigde 1,3 procent in de plus op 6.548,22 punten. De Britse FTSE sloot 1,6 procent hoger op 7.669,56 punten.



Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets was de positieve sessie vrijdag vooral te verklaren door een lagere euro en Britse pond ten opzichte van de dollar.



Op weekbasis stonden de DAX en CAC 40 onder druk, met verliezen van 1 tot 2 procent. Volgens Hewson heeft dat te maken met het recessiegevaar in Duitsland en de aanstaande presidentsverkiezingen in Frankrijk.



Dit weekend vindt de eerste ronde plaats en Marine Le Pen heeft volgens de laatste peilingen het gat weten te dichten met zittend president Emmanuel Macron.



Beleggers verwerkten deze week verder de nieuwe Europese en Amerikaanse sancties tegen Rusland, in reactie op de oorlogsmisdaden die vermoedelijk zijn gepleegd in dorpen rond Kiev.



De centrale bank van Rusland heeft de rente vrijdag verlaagd met 3 procentpunt tot 17,0 procent.



"De externe omstandigheden voor de Russische economie zijn nog steeds uitdagend, waardoor de economische activiteit aanzienlijk wordt gedrukt”, zei de raad van bestuur van de centrale bank in een toelichting.



"Risico's voor de financiële stabiliteit zijn nog steeds aanwezig, maar nemen voorlopig niet meer toe", zei de centrale bank. De inflatie zal blijven stijgen, maar minder hard volgens de laatste cijfers, merkte de bank op.



De euro/dollar noteerde rond het slot in Europa op 1,0871. WTI-olie kostte ruim 97 dollar en daarmee een procent duurder dan donderdag.



Bedrijfsnieuws



Stellantis heeft het resterend belang van 25 procent in GEFCO voor een niet bekendgemaakt bedrag verkocht aan CMA CGM Group. Stellantis won ruim 1,5 procent.



Energie-aandelen deden goede zaken. BP en Shell stegen ruim 3 tot bijna 4 procent en TotalEnergies won 1,5 procent.



Financials zaten ook in de lift. Deutsche Bank won 3,5 procent. BNP Paribas en ING stegen zo'n 2,5 procent.



In Parijs ging Alstom aan kop, met een plus van bijna 5 procent. Dassault Systems was hekkensluiter in de CAC 40, met een verlies van bijna 4 procent.



In Frankfurt deed Fresenius goede zaken, met een winst van 4,5 procent. HelloFresh belandde onderaan in de DAX met een min van meer ruim 4,5 procent.



Wall Street



Rond het Europese slot noteerden de indexen op Wall Street verdeeld, met een verlies van 0,5 procent voor de Nasdaq.

Bron: ABM Financial News