Avantium sluit overeenkomst met Sukano

Beeld: Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Avantium en Sukano hebben een afnameovereenkomst voor de ontwikkeling van masterbatches voor PEF ondertekend. Dit meldden de twee partijen vrijdag nabeurs. De masterbatches zijn op maat gemaakt om bepaalde eigenschappen aan kunststoffen te geven en zijn als zodanig een effectieve manier om kunststoftoepassingen te diversifiëren en uit te breiden, aldus Avantium. Met PEF uit Avantiums FDCA-fabriek zal Sukano masterbatches voor PEF-harsen ontwikkelen. Dit kan de groei van PEF versnellen. De oplevering van Avantiums FDCA-fabriek staat gepland voor eind 2023 en moet de commerciële lancering van PEF in 2024 mogelijk maken. Bron: ABM Financial News

