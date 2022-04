Shell koploper op groen Damrak

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag onder aanvoering van Shell in het groen gesloten. De AEX index steeg 1,2 procent tot 724,75 punten, terwijl de AMX een winst van 0,9 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,5 procent.

Het Damrak trok zich vrijdag op aan het herstel op Wall Street op donderdagavond. Beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management had verwacht dat na de hogere opening de aandelenkoersen geleidelijk zouden wegzakken, "maar dat is niet gebeurd", aldus Schutte. Voor de plotselinge ommezwaai op Wall Street donderdagavond zag de beleggingsadviseur geen specifieke aanleiding. Schutte zegt momenteel met name uit te kijken naar de start van het cijferseizoen.

De financiële markten stonden de afgelopen dagen onder druk, nadat de Amerikaanse Federal Reserve zich agressiever uitliet over het verhogen van de rente. "En ook het versneld verkleinen van de balans, waarop nog enorm veel in de afgelopen jaren opgekochte staatsobligaties staan, is veelbesproken", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

"Dat de Fed inmiddels al een beleidsfout heeft gemaakt, staat wel vast. Ze heeft de inflatie in de VS lange tijd als een tijdelijk fenomeen beschouwd en totaal onderschat. Nu moet de geldkraan snel(ler) worden dichtgedraaid om de historisch hoge inflatie onder controle te krijgen en de economie niet te laten oververhitten", voegde Wiersma toe.

De centrale bank van Rusland verlaagde vrijdag juist de rente, zelfs met 3 procentpunt tot 17,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0871. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0877 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0878 op de borden.

De olieprijs maakte vrijdag een pas op de plaats.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 15 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Shell met een koerswinst van 3,8 procent. Philips was met een winst van 3,4 procent een goede tweede. Aegon steeg 2,3 procent, ING won 2,9 procent en NN Group sloot 2,1 procent hoger.

Just Eat Takeaway was met een verlies van 4,8 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen.

In de AMX won OCI 5,9 procent na de herbevestiging van een plekje op de favorietenlijst van zakenbank JPMorgan en een flinke koersdoelverhoging door Credit Suisse van 31,00 naar 38,50 euro. Volgens de analisten zal OCI blijven profiteren van de aanhoudend hoge stikstofprijzen.



Aalberts steeg 3,3 procent, terwijl SBM Offshore 5,6 procent lager sloot. Het aandeel van de oliedienstverlener noteerde ex-dividend. WDP daalde 2,1 procent.

In de AScX won Nedap 2,8 procent na vrijgave van cijfers. De outlook voor 2022 werd herhaald, ondanks de uitdagingen in de aanvoerketen. Majorel schreef 4,1 procent bij.

Brill steeg 1,8 procent na cijfers donderdag nabeurs.

Tussenstanden Wall Street

Rond de gong op de Amsterdamse beurs, noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,2 procent hoger op 4.508,88 punten. De Dow Jones index steeg 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,6 procent in het rood.