ECB werkt aan crisisinstrument voor stijgende obligatierentes - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank werkt aan een crisisinstrument om in te zetten bij een forse stijging van de obligatierentes van zwakkere economieën in de eurozone. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. Het is niet duidelijk hoe zo'n instrument eruit zou komen zien. Een dergelijk instrument houdt vermoedelijk in dat de ECB obligaties kan opkopen om de rentes te beteugelen, volgens de bronnen. De maatregel zou ingezet kunnen worden in geval van nood, nu de ECB spoedig geen grootschalige marktinterventies meer zal uitvoeren, na ruim zeven jaar van obligatie-opkopen via diverse kwantitatieve verruimingsprogramma's. Volgende week komt de ECB met zijn nieuwe rentebesluit, maar de maatregel zal dan waarschijnlijk niet worden onthuld, aldus Bloomberg. Beleidsmakers hebben volgens het persbureau nog niet besloten of ze het crisisinstrument openbaar maken of geheim houden en pas onthullen als het nodig is en ingezet wordt. Een woordvoerder van de ECB weigerde commentaar te geven op het bericht, zei Bloomberg. Bron: ABM Financial News

