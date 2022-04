Wolters Kluwer rondt overname IDS af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Wolters Kluwer

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft de overname van International Document Services afgerond. Dit meldde het databedrijf vrijdagmiddag. Wolters Kluwer neemt het bedrijf over van The Reynolds and Reynolds Company. Op 9 maart 2022 kondigde het Nederlandse bedrijf de overname aan ter waarde van circa 70 miljoen dollar in contanten aan. IDS levert software-oplossingen aan de hypotheek- en vastgoedsector. Bron: ABM Financial News

