Boskalis schakelt hulptroepen in

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis bestudeert het overnamebod van HAL zorgvuldig en het bestuur heeft AXECO Corporate Finance als financieel adviseur en Freshfields Bruckhaus Deringer LLP als juridisch adviseur aangesteld. Dit maakte de maritieme dienstverlener vrijdagmiddag bekend. Rabobank treedt op als financieel adviseur van de raad van commissarissen en Burggraaf & Hoekstra treedt op als onafhankelijk juridisch adviseur van de raad. “Boskalis zal de markt op de hoogte stellen indien en wanneer daar aanleiding toe is.” Op 10 maart bracht grootaandeelhouder HAL een bod uit op Boskalis van 32,50 euro per aandeel. Vrijdagmiddag noteert het aandeel op 32,84 euro. Verschillende analisten gaven al aan het overnamebod mager te vinden. Een uitgebreide DCF-berekening door de analisten van ABN AMRO eerder deze week rechtvaardigt volgens hen een waardering voor Boskalis van 46,50 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

