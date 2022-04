Obligaties: Franse spread omhoog in aanloop naar eerste verkiezingsronde Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nu de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen op zondag 10 april nadert, loopt de rente op Frans schuldpapier op. Er wordt rekening gehouden met een overwinning van Marine Le Pen. In de praktijk vertaalt zich dit in een stijging van de spread, ofwel het verschil in rendement tussen het tienjaarsrendement op Franse staatsobligaties en dat van de Duitse Bund. Die laatste wordt als minst risicovol door de markt beschouwd. In gesprek met ABM Financial News legt Alexandre Goldwasser, directeur van het gelijknamige bedrijf, uit dat de spread tussen de Franse OAT en de Bund inmiddels 50 basispunten bedraagt. Dat was aan het begin van dit jaar 30 à 35 basispunten. Dit komt neer op een rendement van 1,255 procent voor Frankrijk en 0,690 procent voor Duitsland. Daarmee noteren Franse obligaties op het hoogste niveau in meer dan zes jaar. De obligatiespecialist van Goldwasser Exchange schrijft deze stijging toe aan het feit dat de markt rekening houdt met een mogelijke overwinning van Marine Le Pen. “Voor de markten geldt de kandidaat van Rassemblement Nationale als een buitenstaander en dus een onbekende.” Goldwasser wijst erop dat Japanse beleggers dol zijn op Franse schulden. Zij zijn echter meestal niet erg subtiel, wanneer de component 'politiek risico' toeneemt. Dat is voor hen vaak voldoende reden om hun effecten te verkopen. Een eventuele overwinning van Le Pen is echter niet de enige reden voor de stijging van de spread, meent Goldwasser. De andere reden is volgens hem het naderende einde van de kwantitatieve versoepelingsmaatregelen van de Europese Centrale Bank, nu deze het monetaire beleid verkrapt. "De ECB is van plan haar rechtstreekse aankopen van obligaties in het derde kwartaal stop te zetten. Toen de ECB naar eigen goeddunken overheidsschuld opkocht, keken beleggers nauwelijks naar de overheidsfinanciën en de fundamentals van de [uitgevende] landen, maar dat lijkt nu te veranderen”, meent Goldwasser. De specialist viel het op dat in aanloop naar de Franse verkiezingen er weinig ruimte is in de debatten voor het Franse overheidstekort en de oplopende staatsschuld. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.