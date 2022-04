Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen vrijdag rond het middaguur op een iets hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,1 procent in het groen, net als die voor de Nasdaq. Daarmee consolideert Wall Street de winsten van donderdagavond, nadat de markten aanvankelijk nog in het rood openden. "De late rally was tactisch van aard en niet te danken aan specifiek nieuws", zei strateeg John Kosar van Asbury Research. Hij merkte op dat terwijl de S&P 500 na de lunch steeg, de volatiliteitsindex het tegenovergestelde deed. En in beide gevallen werden zo belangrijke technische niveaus geslecht. Beleggers schrokken eerder in de week nog van de agressieve toon van de Fed. De centrale bank zal naar verwachting de rente dit jaar en volgend jaar veelvuldig verhogen en de balans verkleinen, in een poging van de de centrale bank om de historisch hoge inflatie in toom te houden.



Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS slechts de groothandelsvoorraden in februari geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,0877. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0877 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0878 op de borden. Olie werd vrijdag 0,5 procent duurder. Bedrijfsnieuws De kans lijkt klein dat KKR erin slaagt Telecom Italia volledig in handen te krijgen, nadat de raad van bestuur van Telecom Italia zei niet mee te werken aan een boekenonderzoek, zolang er geen concreet bod op tafel ligt. Drogisterijketen Rite Aid steeg voorbeurs 1,1 procent, na een verlies van ruim 17 procent op donderdag. CEO Elon Musk van Tesla houdt vandaag een vraag-en-antwoord-sessie met het personeel van Twitter. Er zijn zorgen onder het personeel dat Musk, die recent werd benoemd tot bestuurslid, de bedrijfscultuur zou willen veranderen. Recent bleek Musk een flink belang in Twitter te hebben genomen. Het aandeel noteerde voorbeurs 0,6 procent lager. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,4 procent hoger op 4.500,21 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het groen op 34.583,57 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 13.897,30 punten. Bron: ABM Financial News

