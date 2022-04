Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger in navolging van het herstel en hogere slot van Wall Street van donderdag. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 1,2 procent op 453,20 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,9 procent naar 14.275,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,8 procent met een stand van 6.547,86 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,9 procent naar 7.622,83 punten. De Europese beurzen volgden daarmee de Amerikaanse aandelenmarkten, merkte marktanalist Michael Hewson van CMC Markets op. Wall Street slaagde er donderdagavond in om na een lagere opening toch met winst te sluiten. De macro-economische agenda is voor vrijdag alleen gevuld met de Amerikaanse groothandelsvoorraden over februari. Olie noteerde vrijdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het . op 96,81 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 101,25 dollar werd betaald, een stijging van 0,6 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0870. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0860 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0875 op de borden.



Bedrijfsnieuws Stellantis heeft het resterend belang van 25 procent in GEFCO voor een niet bekend gemaakt bedrag verkocht aan CMA CGM Group. De koers van het aandeel Stellantis noteerde 2,4 procent . Energie-aandelen hadden de wind qua koers weer in de rug. De koers van het aandeel BP won 2,4 procent en van Shell zelfs 3,1 procent. Het aandeel TotalEnergies werd 1,5 procent duurder in koers. In Parijs noteerde het merendeel van de hoofdaandelen op winst. Vijf daarvan behaalden zelfs meer dan 3 procent koersstijging, onder aanvoering die van het aandeel Saint-Gobain met circa 4 procent. De sterkste daler betrof de koers van het aandeel Dassault, dat 2,4 procent inleverde. In Frankfurt werd het beeld eveneens bepaald door relatief beperkte koersverliezen, ofschoon het aandeel Sartorius toch een koersdaling van 3,3 procent liet zien. Koerswinst was weggelegd voor het aandeel Deutsche Bank, dat 4,3 procent aandikte. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,7 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag 0,4 procent tot 4.500,23 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.583,57 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 13.897,30 punten. Bron: ABM Financial News

