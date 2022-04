Centrale bank Rusland verlaagt rente fors Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Rusland heeft de rente verlaagd met 3 procentpunt tot 17,0 procent. Dit meldde de centrale bank vrijdag. De renteverlaging geldt per 11 april 2022. "De externe omstandigheden voor de Russische economie zijn nog steeds uitdagend, waardoor de economische activiteit aanzienlijk wordt gedrukt”, zei de raad van bestuur van de centrale bank in een toelichting. "Risico's voor de financiële stabiliteit zijn nog steeds aanwezig, maar nemen voorlopig niet meer toe", zei de centrale bank. De inflatie zal blijven stijgen, maar minder hard volgens de laatste cijfers, merkte de bank op. Het volgende rentebesluit is op 29 april. Bron: ABM Financial News

