Beursupdate: AEX koerst overtuigend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,3 procent op 725,67 punten.

De hoofdindex vond de weg omhoog, na een herstel op Wall Street donderdagavond en een terugval van de VIX-index naar de "stabiele zone" van 21,5 punten, zo zag beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx.

De vrees afgelopen dagen voor een sterke groeivertraging van de Amerikaanse economie of een aanstaande recessie, als gevolg van een snelle verhoging van de beleidsrente, is volgens investment manager Simon Wiersma van ING "zwaar overtrokken". "Blijkbaar drong dat in de laatste handelsuren op Wall Street ook door tot beleggers", aldus Wiersma.

Analisten van Danske Bank wijzen er wel op dat beleggers bezorgd blijven over de ontwikkelingen in Oekraïne en de vooruitzichten op snelle renteverhogingen in de Verenigde Staten. Als gevolg zagen zij dat vooral defensieve aandelen het in de afgelopen dagen goed hebben gedaan. "Beleggers zijn niet bereid om obligaties te kopen, maar zijn te bezorgd over de economische verwachtingen om cyclische aandelen in te slaan", aldus Danske.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0861. De olieprijzen stegen licht.

Op macro-economisch vlak krijgen beleggers nog inzicht in de groothandelsvoorraden in de VS in februari.

Stijgers en dalers

Onder groengekeurde hoofdfondsen gingen ArcelorMittal en Shell kop met koerswinsten van circa 2,9 procent. Just Eat Takeaway daalde juist met 1,6 procent.

In de AMX won OCI 3,9 procent na de herbevestiging van een plekje op de favorietenlijst van zakenbank JPMorgan en een flinke koersdoelverhoging door Credit Suisse van 31,00 naar 38,50 euro. Volgens de analisten zal OCI blijven profiteren van de aanhoudend hoge stikstofprijzen. De hoge gasprijzen en logistieke uitdagingen blijven Europese bedrijven op kosten jagen, maar ondanks deze tegenwind is Credit Suisse van mening dat OCI dankzij de afgesloten gascontracten, aantrekkelijke locaties van zijn fabrieken en de uitgebreide portefeuille zijn sectorgenoten zal aftroeven.

SBM Offshore noteerde lager, met ruim 5 procent, vanwege een ex-dividend notering.

In de AScX won Nedap 1,4 procent na vrijgave van cijfers. De outlook voor 2022 werd herhaald, ondanks de uitdagingen in de aanvoerketen. Majorel schreef 2,6 procent bij.