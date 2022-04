Credit Suisse verhoogt koersdoel OCI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft vrijdag het koersdoel voor OCI verhoogd van 31,00 naar 38,50 euro bij handhaving van het Outperform advies. Analisten van de Zwitserse zakenbank verhoogden de winsttaxaties voor 2022 tot en met 2024 met gemiddeld 30 procent, waardoor zij uitkwamen op een koersdoel van 38,50 euro. Volgens de analisten zal OCI blijven profiteren van de aanhoudend hoge stikstofprijzen. De hoge gasprijzen en logistieke uitdagingen blijven Europese bedrijven op kosten jagen, maar ondanks deze tegenwind is Credit Suisse van mening dat OCI dankzij de afgesloten gascontracten, aantrekkelijke locaties voor zijn fabrieken en de uitgebreide portefeuille zijn sectorgenoten zal voorblijven in een periode van kosteninflatie. Bovendien kan OCI de winst nog verder opkrikken als het de bezettingsgraad verder weet te verhogen en de productie-uitval dit jaar weet te beperken. Het aandeel OCI steeg vrijdagochtend met 3,5 procent tot 35,78 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.