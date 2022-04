Tencent-belang G7 wil naar beurs Hongkong - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) G7, een startup waarin Tencent een belang heeft, overweegt een beursgang in Hongkong, waarmee het circa 500 miljoen dollar verwacht op te halen. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdagochtend op basis van bronnen. Het Chinese G7 richt zich op vlootmanagement en werkt samen met China International Capital, Citigroup en Morgan Stanley om een beursgang te onderzoeken, aldus de bronnen. De gesprekken hierover zijn volgens Bloomberg aan de gang en de omvang en timing van de beursgang kunnen nog veranderen. Bron: ABM Financial News

