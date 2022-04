Stellantis verkoopt resterend belang in GEFCO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Stellantis heeft het resterend belang van 25 procent in GEFCO verkocht aan CMA CGM Group. Dit maakte de producent van automerken als Citroën, Opel en Peugeot vrijdag bekend. Stellantis gaf daarbij verder geen financiële details vrij. De autofabrikant beschouwde het belang in GEFCO niet van strategische waarde, nadat circa tien jaar geleden een proces in gang werd gezet zich terug te trekken uit de mondiale logistieke sector. De vandaag aangekondigde stap sluit dit proces nu af. GEFCO blijft voor Stellantis als leverancier wel van belang. Bron: ABM Financial News

