AEX wacht hogere opening na herstel op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) Futures op de AEX index wezen vrijdag ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van ruim een procent. Wall Street wist donderdag na het slot in Amsterdam de openingsverliezen goed te maken en hoofdgraadmeter S&P 500 sloot uiteindelijk met een bescheiden winst van 0,4 procent.

Donderdag gaf de AEX juist nog 0,4 procent prijs op 716,53 punten, na een groot deel van de handelsdag in het groen te hebben genoteerd. Woensdag verloor de index nog meer dan 2 procent.

"We noteren binnen een trading range en dat zal vanwege de vele onzekerheden nog wel een tijdje zo blijven", zei analist Stephanie Link van Hightower.

Een verkrappende Federal Reserve, de aanhoudende oorlog in Oekraïne en nu opnieuw lockdowns in China, leiden er vooralsnog niet toe dat beleggers massaal hun aandelen van de hand doen, zoals dat wel gebeurde bij de start van de coronapandemie in het eerste kwartaal van 2020. Sommige analisten benadrukken dat een oplopende inflatie ook goed kan uitpakken voor aandelen, vooral als bedrijven de stijgende kosten kunnen doorberekenen en de koopkracht intact blijft.

De index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, sloot donderdag 6,6 procent onder zijn hoogste stand ooit, neergezet begin januari van dit jaar.

Beleggers kijken ondertussen uit naar de start van het cijferseizoen, die als afleiding kan fungeren van de veelal negatieve krantenkoppen. Volgende week komen de Amerikaanse financiële zwaargewichten JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup en Wells Fargo met cijfers.

Azië en olie

Aziatische beleggers hebben vanochtend moeite om richting te kiezen en de Japanse Nikkei index en de Shanghai Composite maken een pas op de plaats. De beurs in Sydney, met veel grondstoffenaandelen en banken, wint wel krap een half procent, terwijl de Hang Seng in Hongkong door koersdruk van techaandelen een half procent verliest.

Het feest op de oliemarkten lijkt ondertussen flink te stagneren. Donderdag daalde de Amerikaanse olie-future nipt met 0,2 procent naar het laagste niveau in drie weken op 96,03 dollar pet vat. In de Aziatische handel vanochtend daalt de future met nog eens een half procent. In de eerste helft van maart piekte de future nog rond de 130 dollar.

Analisten wijzen op een groot aantal factoren die de druk op de olieprijs veroorzaken, waaronder de stijgende Amerikaanse olievoorraden, de vrijgave van olie uit strategische reserves, de vrees voor stagflatie en het vermogen van Rusland om olie te blijven produceren en te verkopen aan onder andere Europa, China en India, ondanks inspanningen van Washington om meer landen ertoe te brengen te stoppen met het importeren van Russische energie.

Bedrijfsnieuws

Nedap behaalde in het eerste kwartaal van 2022 een hogere omzet en herhaalde de outlook voor heel dit jaar.

Brill behaalde in 2021 een hogere omzet en winst. De wetenschappelijke uitgever uit Leiden stelt voor om 2021 een dividend van 0,90 euro per aandeel uit te keren. Een jaar eerder was dit nog een dividend van 1,25 euro per aandeel.

Jefferies startte met het volgen van Alfen met een Houden advies en een koersdoel van 95,00 euro.

JPMorgan blijft onverminderd positief over OCI. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank, waarin OCI de sectorfavoriet werd genoemd.

En ook Credit Suisse is goed te spreken over OCI. De Zwitserse bank verhoogde het koersdoel voor OCI van 31,00 naar 38,50 euro en herhaalde het Outperform advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg donderdag 0,4 procent tot 4.500,23 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.583,57 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 13.897,30 punten.