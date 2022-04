Jefferies start volgen Alfen met Houden-advies Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies is vrijdag gestart met het volgen van Alfen met een Houden advies en een koersdoel van 95,00 euro. Alfen is volgens analist David Kerstens goed gepositioneerd om te profiteren van de groei in de markt voor het opladen van elektrische auto’s. Die groei schat Kerstens tot en met 2031 op gemiddeld 28 procent per jaar. In Nederland is Alfen marktleider met een marktaandeel van 40 procent en in Europa, exclusief Nederland, is het marktaandeel 5 procent. De markt gaat er al vanuit dat dit Europese marktaandeel zal stijgen naar 15 procent in Europa, ondanks de toenemende concurrentie. Verder rekent de markt op een margestijging van 3 procentpunt tot een EBITDA-marge van 18,0 procent. Het aandeel Alfen sloot donderdag 1,6 procent lager op 89,54 euro. Bron: ABM Financial News

