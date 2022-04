Productie Nederlandse industrie ruim 10 procent gestegen

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie heeft in februari 10,2 procent meer geproduceerd. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De productie groeide in januari met 7,4 en in december met 13 procent op jaarbasis.

Bijna drie kwart van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in februari meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie met bijna 50 procent opnieuw de grootste groei. De productie van de transportmiddelenindustrie kromp echter met 10,5 procent.

In maart 2022 is de stemming onder ondernemers in de industrie nauwelijks veranderd. Het oordeel over de verwachte bedrijvigheid was echter minder positief. In het producentenvertrouwen van maart speelde voor het eerst de oorlog in Oekraïne mee.