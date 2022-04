Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag lager gesloten en zette daarmee de neerwaartse trend van de twee voorgaande sessies voort. De prijs voor een vat ruwe olie daalde tot het laagste niveau in drie weken. Analisten wezen op een groot aantal factoren die de druk op de olieprijs veroorzaken, waaronder de stijgende Amerikaanse olievoorraden, de vrijgave van olie uit strategische reserves, de vrees voor stagflatie en het vermogen van Rusland om olie te blijven produceren en te verkopen aan onder andere Europa, China en India, ondanks inspanningen van Washington om meer landen ertoe te brengen te stoppen met het importeren van Russische energie. De meest recente voorraaddata van het Amerikaanse energieagentschap EIA zorgden voor een verrassing. Uit de data bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen met 2,4 miljoen vaten, te midden van een zwakke vraag naar benzine. De olieprijs stond woensdag tevens onder druk door de aankondiging van een gecoördineerde vrijgave van ruwe olie uit de strategische reserves van lidstaten van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Bovenop de 180 miljoen vaten ruwe olie die in de komende zes maanden uit de strategische voorraden in de VS worden vrijgegeven, kondigde het agentschap de vrijgave van nog eens 60 miljoen vaten aan. De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 0,2 procent, ofwel 0,20 dollar, lager op 96,03 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.