Europese beurzen lager gesloten

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 455,02 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,5 procent op 14.078,15 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,6 procent op 6.461,68 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent lager op 7.551,81 punten. Europese aandelen zaten donderdag aanvankelijk in de lift, waarbij gezondheidszorgaandelen en de transportsector het voortouw namen. Richting het slot leverden de indexen de winsten alsnog in. De Russische invasie van Oekraïne en vooral de impact ervan op de grondstoffenmarkt kon opnieuw op aandacht rekenen. De VS lanceerden woensdag nieuwe sancties tegen Rusland, terwijl de Europese Unie nog werkt aan een nieuw pakket sancties, waarbij de EU waarschijnlijk de invoer van energie zal inperken. Coronavirusmaatregelen in China en het [tot dusver] ontbreken van nieuwe sancties tegen Russische energie en de vrijgave van reserves hebben ertoe bijgedragen dat de olieprijzen hun plafond lijken te hebben bereikt. "De olieprijzen daalden nadat het Internationaal Energieagentschap een wereldwijd gecoördineerde vrijgave van 120 miljoen vaten olie aankondigde, wat in feite een netto-vrijgave van 60 miljoen vaten betekent, als je de [door Biden eerder aangekondigde] Amerikaanse vrijgave ervan aftrekt", zei marktanalist Jeffrey Halley van Oanda. Olie noteerde donderdag tot 0,5 procent hoger. In het kader van de oorlog in Oekraïne betrachtte de Europese Centrale Bank bij zijn laatste rentebesluit voorzichtigheid, werd donderdag duidelijk uit de notulen van die beleidsvergadering. Een aantal bestuursleden wilde een vaste einddatum voor de opkopen onder het APP ergens in de zomer, waardoor de weg vrijgemaakt zou worden voor een renteverhoging in het derde kwartaal, bleek uit de notulen. De voorstanders hiervan spraken de zorg uit dat de ECB anders achterop raakt bij andere centrale banken die de rente reeds verhogen, zoals de Fed en de Bank of England. Volgende week donderdag volgt een nieuw rentebesluit van de ECB. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de detailhandelsverkopen van de eurozone in februari op maandbasis 0,3 procent zijn gestegen. De markt hield rekening met een plus van 0,5 procent. De Duitse industrie produceerde in februari 0,2 procent meer, gelijk aan de prognose, maar een stuk minder dan de stijging een maand eerder. De euro/dollar noteerde op 1,0899. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0891 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0893 op de borden. Bedrijfsnieuws Swiss Re heeft zijn doelstelling herhaald om het rendement op eigen vermogen te laten stijgen naar 14 procent in 2024. Het aandeel daalde een procent. De koersen van aandelen van uitzenders Randstad en Adecco daalden respectievelijk 3,2 en 3,1 procent, nadat Kepler Cheuvreux de adviezen voor beide aandelen verlaagde van Houden naar Reduceren. In Frankfurt won Deutsche Post bijna 2,0 procent, Adidas won ruim een half procent en Delivery Hero verloor meer dan 5 procent. In Parijs steeg Eurofins Scientific ruim 3 procent, Danone won bijna 2 procent en Carrefour schommelde rond een winst van 2 procent. Veolia Environnement verloor circa 2,5 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 4.457,21 punten. De Dow Jones index daalde 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

