Amerikaanse senaat keurt verbod op import Russische olie en gas goed

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse senaat heeft donderdag een verbod op de import van Russische olie en gas goedgekeurd, terwijl er tevens een wetsvoorstel werd aangekomen waardoor Rusland zijn status van meest begunstigde handelsnatie kwijtraakte. De twee voorstellen werden eind vorige maand al met overweldigende meerderheid aangenomen door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Aangezien de twee wetsvoorstellen wat zijn aangepast, moeten ze nog wel terug naar het Huis van Afgevaardigden. Vermoedelijk worden ze nog vandaag voorgelegd voor goedkeuring. Bron: ABM Financial News

