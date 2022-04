Meer kwartaalomzet voor Nedap Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Nedap

(ABM FN-Dow Jones) Nedap heeft in het eerste kwartaal van 2022 een hogere omzet behaald en herhaalt de outlook voor heel het jaar. Dit meldde het bedrijf uit Groenlo donderdag nabeurs in een trading update. De omzet steeg op jaarbasis met 12 procent. De terugkerende omzet steeg in het eerste kwartaal zelfs met 23 procent op jaarbasis. Toch blijft de omzetontwikkeling "onvoorspelbaar", aldus Nedap, met name door de aanhoudende componentenschaarste. De marktgroep Healthcare, die niet geraakt wordt door de componentenschaarste, wist haar groeitempo in het eerste kwartaal door te zetten. Ook bij de marktgroepen Livestock Management, Retail, Security Management en Staffing Solutions was sprake van omzetgroei. De marktgroepen Identification Systems en Light Controls lieten een omzetdaling zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Hier had Nedap vooral last van een tekort aan componenten. Outlook Nedap verwacht dat het wereldwijde tekort aan elektronicacomponenten en grondstoffen blijft aanhouden. "De inspanningen om deze impact te mitigeren houden onverminderd de hoogste prioriteit", aldus het bedrijf, dat waarschuwt dat door de geopolitieke ontwikkelingen verstoringen in de aanvoerketen mogelijk weer verder toenemen. Nedap is inmiddels niet meer commercieel actief in Rusland en Wit-Rusland. Dit heeft een beperkte impact, aldus het bedrijf. Op basis van de robuuste portfolio en de sterke vraag naar de proposities herhaalt Nedap de verwachting voor het jaar 2022 van een verdere groei van de omzet ten opzichte van 2021. Het aandeel Nedap sloot donderdag ruim 4 procent lager op 64,50 euro. Bron: ABM Financial News

