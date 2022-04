AEX doet het rustig aan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag lager gesloten. De AEX eindigde 0,4 procent in het rood op 716,53 punten.

"Beleggers twijfelden tussen groen en rood", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Nadat de notulen van de Federal Reserve woensdagavond agressief van toon waren, met twee renteverhogingen van elk 50 basispunten in het verschiet, bleek vanmiddag uit de notulen van de Europese Centrale Bank dat die zichzelf ook de nodige flexibiliteit heeft gegeven voor een aanstaande renteverhoging door de forward guidance aan te passen.

En James Bullard van de Federal Reserve benadrukte donderdagmiddag nog eens dat de Fed inmiddels ver achter ligt op de rentecurve. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde donderdag op 2,66 procent. De rente op tweejarige obligaties noteert daar inmiddels weer onder, nadat vorige week nog sprake was van een inverse rentecurve.

Macro-economisch was het relatief rustig. De Duitse industrie produceerde in februari 0,2 procent meer, zoals door economen ook voorzien. De detailhandelsverkopen in de eurozone vielen in februari op maandbasis 0,3 procent hoger uit. Dat was wel iets minder dan voorzien.

In de VS bleken de wekelijkse steunaanvragen veel harder dan verwacht gedaald. Dat was te danken aan een flinke neerwaartse bijstelling voor het cijfer van vorige week.

De euro/dollar handelde op 1,0899 en olie werd ruim een half procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de AEX hielden stijgers en dalers elkaar aardig in evenwicht. Universal Music Group was koploper met een koerswinst van 2,5 procent, waar DSM 1,8 procent steeg en Ahold Delhaize 1,4 procent won.

Adyen kondigde aan samen met Apple te werken aan een 'tap to pay' functie op de iPhone. Het aandeel steeg 0,7 procent.

Shell, dat aankondigde 4 tot 5 miljard dollar kwijt te zijn aan het vertrek uit Rusland, verloor 2,1 procent. Signify en Randstad verloren 2,8 en 3,2 procent. Kepler Cheuvreux zette Randstad vandaag op de verkooplijst.

In de AMX ging Fagron 2,5 procent hoger en won Aalberts 1,7 procent. CTP steeg 1m3 procent. ING verlaagde het koersdoel voor logistiek vastgoedbedrijf CTP van 23,00 naar 21,00 euro, maar handhaafde het koopadvies, omdat de bank meent dat het aandeel te sterk is gedaald in reactie op de oorlog in Oekraïne.

Alfen en Vopak leverden 1,6 en 3,1 procent in.

Pharming was onder de smallcaps koploper met een winst van 3,8 procent. Nedap en Majorel verloren 4,4 en 5,1 procent. Nedap komt nabeurs met een trading update voor het eerste kwartaal.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen ruim een half procent in het rood.