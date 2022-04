Fed loopt achter in terugdringen inflatie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Reserve loopt ver achter op de curve in haar poging om een "uitzonderlijk hoge" inflatie onder controle te krijgen. Dit zei voorzitter van de St.Louis Fed James Bullard donderdag in een presentatie die op de website van de centrale bank te vinden is. Op basis van de monetaire beleidsregels die de Fed hanteert, waaronder een inflatie van 2 procent, zou de belangrijkste rente eigenlijk al op 3,5 procent moeten staan, aldus Bullard. De federal funds rate staat momenteel op 0,25 tot 0,50 procent en de inflatie in de Verenigde Staten op bijna 8 procent. Bullard, die dit jaar stemrecht heeft binnen de Federal Open Market Committee, was het enige bestuurslid dat bij de afgelopen vergadering voor een verhoging met 50 basispunten stemde. Uit de notulen van die vergadering die woensdag door de Fed zijn vrijgegeven, bleek een breed gedragen wens om de rente met een half procentpunt te verhogen. Maar de aanval van Rusland op Oekraïne en de onzekerheid die dit veroorzaakte, zorgden ervoor dat de meeste Fed-leden de voorkeur gaven aan meer bescheiden verhoging, ook al gaven de notulen aan dat tijdens de komende vergaderingen waarschijnlijk grote renteverhogingen zullen worden aangekondigd. Bullard was een van de eerste Fed-functionarissen die opriep tot agressieve actie om de inflatie te verlagen. In zijn presentatie donderdag zei hij dat renteverhogingen geen significante economische pijn hoeven te veroorzaken. "De economische expansie is niet voorbij en kan nog lang doorgaan", zei Bullard. Hij denkt dat het Amerikaanse bruto binnenlands product dit jaar met 2,8 procent kan stijgen. Ook de arbeidsmarkt in de VS kan verder aan kracht winnen, waarbij de werkloosheid dit jaar kan dalen tot onder de 3 procent, aldus Bullard. Bullard zei donderdag verder dat de rentecurve van de obligatiemarkt een negatief signaal afgeeft dat niet mag worden genegeerd. Vorige week was sprake van een inverse rentecurve, waarbij de rente op tweejarige obligaties in de VS hoger lag dan de tienjaarsrente. Inmiddels staat de tienjaarsrente weer hoger, op 2,63 procent. De tweejaarsrente noteert donderdag op 2,45 procent. Bron: ABM Financial News

