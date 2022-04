Adyen werkt samen met Apple aan betaalfunctie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Apple

(ABM FN-Dow Jones) Adyen werkt samen met Apple aan een 'tap to pay' functie op de iPhone, die later dit jaar moet worden gelanceerd in de VS. Dit maakte het Amsterdamse betaalbedrijf donderdagmiddag bekend. Dankzij deze functie kunnen mensen hun iPhone gebruiken om contactloze betalingen te ontvangen, zonder dat zij hiervoor extra apparatuur of een betaalterminal hoeven aan te schaffen. Adyen werkt aan dit project samen met onder meer Lightspeed en NewStore. Bron: ABM Financial News

