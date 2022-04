Vlakke start Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een vlakke opening tegemoet, nadat een verkoopgolf van Amerikaanse staatsobligaties weer tot rust kwam.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening nagenoeg ongewijzigd. Technologie-index Nasdaq koerst af op een 0,1 procent hogere opening.

Woensdag verloor Wall Street terrein na de publicatie van notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve, die lieten zien dat de centrale bankiers in maart overwogen om de rente met een half procentpunt te verhogen, in plaats van het kwart punt waartoe uiteindelijk werd besloten.

"We verwachten dat de Fed de twee komende vergaderingen de rente steeds met 50 basispunten zal verhogen", zei Mark Haefele van UBS Global Wealth Management. Haefele ziet geen recessie voor de VS in het verschiet.

De afgelopen dagen deden beleggers risicovolle beleggingen van de hand, in afwachting van een agressievere Fed. Toch staat de S&500 nog maar 6 procent lager dan aan het begin van het jaar, terwijl dat enkele weken geleden nog 12 procent was.

Volgens analisten is de teruggekeerde rust mede te danken aan de stabilisering van de prijzen van sommige grondstoffen.

Economisch nieuws was er donderdag over de arbeidsmarkt, met de wekelijkse nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, die met 5.000 stuks daalden tot 166.000, waar gerekend werd op 200.000. Door een neerwaartse bijstelling met 31.000 van het cijfer van een week eerder, is het cijfer veel lager dan verwacht. De arbeidsmarkt in de VS blijkt nog altijd sterk. Werkgevers houden het schaarse personeel graag vast.

De olieprijs steeg licht. Een mei-future West Texas Intermediate klom 1,7 procent tot 97,83 dollar en Brent-olie voor juni werd 1,1 procent duurder op 102,18 dollar per vat.



De euro/dollar herstelde iets en noteerde op 1,0911. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0898 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Constellation Brands won 1,4 procent voorbeurs. De producent van bier en wijn boekte een klein verlies over het afgelopen boekjaar, ondanks een licht hogere omzet. Sterke groei van de Mexicaanse biermerken Modelo Especial en Corona Extra compenseerden voor krimp op de markt voor wijn en sterke drank. Op de investering in cannabisbedrijf Canopy werd afgelopen jaar 1,65 miljard afgewaardeerd.

Het aandeel Hewlett-Packard staat voorbeurs 9 procent hoger, nu blijkt dat Warren Buffets investeringsbedrijf Berkshire Hathaway bijna 121 miljoen aandelen heeft gekocht in de maker van printers. Het belang is 4,2 miljard dollar waard.

Amazon.com staat voorbeurs een fractie hoger. Een Amerikaanse beurswaakhond doet onderzoek naar de informatieverstrekking door de ecommercegigant, onder andere over hoe data van verkopers op Amazon-platforms worden gebruikt voor de verkoop van eigen producten van Amazon.

Meta, voorheen bekend als Facebook, onderzoekt een digitale munt voor zijn 'metaverse', meldde de Financial Times. De 'Zuck Bucks' zouden kunnen worden gebruikt om mee te betalen in apps, maar zouden geen cryptomunt zijn op de blockchain-technologie. Het aandeel koerst af op een licht hogere opening.

Het Indiase e-commercebedrijf Flipkart wil pas in 2023 naar de beurs in de VS, in plaats van dit jaar, en mikt op een waardering van 60 miljard tot 70 miljard dollar, in plaats van 50 miljard, meldde Reuters. Flipkart heeft steun van de Amerikaanse retailreus Walmart.

JD.com heeft zijn voorzitter Lei Xu benoemd als CEO, in plaats van oprichter Richard Liu. Het aandeel JD.com lijkt ruim 2 procent lager te gaan openen.

Slotstanden

Wall Street sloot woensdag lager. De S&P 500 index daalde 1,0 procent tot 4.481,18 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.496,58 punten en de Nasdaq sloot 2,2 procent lager op 13.888,82 punten.