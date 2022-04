ECB creëert flexibiliteit voor renteverhoging - Notulen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft zichzelf flexibiliteit gegeven voor een aanstaande renteverhoging door de forward guidance aan te passen. Dit werd duidelijk uit de notulen van de laatste beleidsvergadering van de ECB, die donderdagmiddag werden gepubliceerd.

Bij het rentebesluit in maart meldde de centrale bank dat de rentetarieven "enige tijd" na het beëindigen van de aankopen onder het Asset Purchase Programme omhoog zullen gaan.

Wat betreft de formulering van de forward guidance van de ECB, waarbij de centrale bank eerder de verwachting uitsprak dat de beleidsrentes op hun huidige "of lagere" niveaus zouden blijven tot de doelstelling van een duurzame inflatie van rond de 2 procent is bereikt, werd de zogeheten 'easing bias', de referentie aan lagere rentes, geschrapt.

De verwijzing naar "enige tijd" heeft als doel dat de tijdsinterval tussen het einde van de netto-aankopen en een renteverhoging niet vooraf vast staat, aldus de ECB.

Door eventuele renteverhogingen los te koppelen van de einddatum voor netto-aankopen, krijgt de ECB extra ruimte om de volgende stap naar een normalisatie van het beleid te zetten, bleek uit de notulen.

De centrale bank hield wel een slag om de arm vanwege de onzekerheid door de oorlog in Oekraïne en de ontwikkeling van de inflatie op de middellange termijn.

"Daarom zouden besluiten over renteverhogingen niet automatisch genomen mogen worden, en is het verstandig om in dit opzicht flexibiliteit en optionaliteit te behouden", aldus de centrale bank.

Een aantal bestuursleden wilde een vaste einddatum voor het beëindigen van de opkopen onder het APP ergens in de zomer, waardoor de weg vrijgemaakt zou worden voor een renteverhoging in het derde kwartaal. Dit in het licht van de verslechtering van de inflatievooruitzichten. De voorstanders hiervan spraken de zorg uit dat de ECB anders achterop raakt bij andere centrale banken die de rente reeds verhogen, zoals de Federal Reserve en de Bank of England.

Uiteindelijk werd besloten dat de omvang van eventuele obligatie-opkopen in het derde kwartaal, afhankelijk is van inkomende data en dat het mogelijk is dat het APP in het derde kwartaal wordt beëindigd, mits de inflatieverwachtingen op de middellange termijn daarmee niet in het geding komen.

Volgende week donderdag volgt een nieuw rentebesluit van de ECB. Wijzigingen worden niet verwacht. Econoom Carsten Brzeski van ING heeft als basisscenario dat de ECB zijn opkoopprogramma in het tweede kwartaal afrondt en de rente voor het eerst met 25 basispunten verhoogt in het vierde kwartaal.