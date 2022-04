Tencent wil streamingplatform sluiten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tencent stopt deze zomer met het streamingplatform Penguin Esports. Dit maakte de Chinese internetgigant, waarin Prosus een stevig belang heeft, zelf bekend. Veel details werden evenwel niet gegeven door Tencent, louter dat op 7 juni de app uit alle app stores zal worden gehaald. Eerder verbood de Chinese toezichthouder een fusie van de streamingplatforms van Douyu en Hyua. In beide heeft Tencent een belang. Huya had plannen om na de fusie Penguin Esport toe te voegen in de nieuwe combinatie. Bron: ABM Financial News

